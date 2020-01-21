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Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс
Премьер-министр Албании и действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама посетил Станицу Луганскую, где провел закрытое совещание и посмотрел на обновленный пункт пропуска, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Сначала Рама провел закрытое совещание в стенах районной государственной администрации. После этого он оценил новые условия на мосту возле КПВВ «Станица Луганская».
При этом общаться с журналистами новый глава ОБСЕ не стал и сразу сел в машину.
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сказал, что обсудил с Рамой возможность работы мониторинговой миссии в круглосуточном режиме. По его словам новый глава ОБСЕ понимает важность этого шага, но сегодняшний визит — ознакомительный, ему нужно обсудить с коллегами и подумать над возможностью усиления работы наблюдателей.
Гайдай также отметил, что на встрече не шла речь о новых участках разведения сил и средств.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, Станица Луганская, глава
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