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В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"
В Донецке при попытке организации заказного убийства был задержан называющий себя "ректором" фейковой "Донбасской юридической академии ДНР" Сергей Гончаров. Об этом написал бывший боевик "республики" Евгений Тинянский ("Караулъ") у себя в Telegram, сообщает ОстроВ.
Незадолго до этого так называемое "министерство образования" лишило этот "вуз" аккредитации в связи с "грубейшими нарушениями".
За Гончарова тогда заступился главарь "ДНР" Денис Пушилин, в конце декабря на "прямой линии" приказавший "министру образования" Кушакову "не совать свой нос в "юракадемию ДНР", - напоминает "Караулъ".
Однако "министр" провел проверку и на основе обнародованных нарушений сделал вывод, что "юракадемия ДНР" "не может являться даже ПТУ".
Обиженный на "министра" Гончаров, по версии Тинянского, "полагаясь на поддержку Пушилина", решил заказать убийство Кушакова. Однако найденный им киллер оказался негласным сотрудником так называемого "МВД ДНР" и "сдал" заказчика.
Теги: юрист, академия, ректор, задержание, ДНР
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- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января10:00
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