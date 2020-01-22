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Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях
Жительницу Мариуполя осудили за разжигание ненависти и сепаратизм в Интернете, сообщает Сайт города Мариуполя.
Перед судом предстала пенсионерка, инвалид 3 группы. В 2014-ом году женщина активно пользовалась Интернетом, проводя время на сайте "Одноклассники".
Она отыскала группу пророссийского содержания "Позывной Патриот", репостила и лайкала оттуда записи. На ее странице появлялись такие записи:
«Снова нет пределу возмущения от дебильных укров! Заявляют о возврате Крыма и Донбасса под контроль Киеву! Жители Мариуполя, Константиновки, Артемовска, Красноармейска Северо-Донецка, Лисичанска и остальных городов Донбасса выходите на митинги за выход из-под кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева!", "«Почему нами управляют лживые жиды?", "Жители Харькова , Мариуполя , Днепропетровска, Сум, Кировограда и остальных городов Новоросии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу, если вы уже не в силах, то выходите на митинги за выход из-под кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева» и подобные, разжигающие национальную ненависть и призывающие к нарушению суверенитета Украины.
Ныне женщина раскаялась в содеянном. Она говорила. что распространяла данную информацию, т.к. родилась в СССР и желала жить в его пределах и ныне. С обвинением согласна, но просила строго не наказывать ее.
Мариупольчанка была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность государства). Ей было назначено 3 года лишения свободы, но потом срок заменили на 1 год условно.
Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, суд, сепаратизм
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