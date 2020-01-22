В Донецке "МГБ" задержало пророссийского блогера Болотина

22.01.2020 13:00

В оккупированном Донецке таинственно исчез местный блогер Александр Болотин. Впоследствии стало известно, что его задержали боевики, сообщает Телеканал новостей «24».

По информации блоггера Сени Анатолича Варма, Болотина задержали представители так называемого "МВД "ДНР". Задержание произошло накануне примерно в 9 утра, и продержали его за решеткой до 18:00. В то же время не давали ему возможности позвонить семье. Соответственно, доступа к адвокату у него не было.

По словам Варма, причиной задержания Болотина могли стать его последние публикации о коррупции среди оккупантов.

Предварительно известно, что Болотин будет находиться под стражей в течение 30 суток. Посетить его в СИЗО родные смогут только через двое суток.

Интересно, что ранее Болотин активно поддерживал оккупационные власти в Донбассе и выступал с критикой в сторону украинских военных. Также он входил в так называемую "общественную палату "ДНР".



