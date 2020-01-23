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Архив - Донецкая область

На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии

23.01.2020 11:00
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На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии

В Донецкой области на линии разграничения правоохранители спасли гражданку Германии, которая проживает в Киеве и пропала без вести больше месяца назад, передает Cxid.info.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, озябшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в пгт Верхнеторецком. Она сошла с электрички и не понимала, где находится. Как оказалась в прифронтовой зоне женщина не помнила. Ее согрели теплым чаем и накормили, отмечают в полиции.
«Было установлено, что женщина является гражданкой Германии, но последнее время живет в г. Киеве. 27 декабря 2019 года она ушла из дома и не вернулась. Ее отец обратился в полицию Киева с просьбой помочь найти пропавшую. Полиция вернула 34-летнюю киевлянку домой», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Германия, пропавший без вести, гражданство
 
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