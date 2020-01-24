ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи

24.01.2020 12:00

ООН отправила на неподконтрольную часть Донбасса 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом, сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Корреспондент.net.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – говорится в сообщении.

В целом пограничники оформили груз общей массой 101,9 тонны. В этот раз транспортные средства перевозили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка.