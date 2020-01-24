Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска

24.01.2020 08:00

Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, планирует баллотироваться на эту должность снова, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", - сказала она.

Неля Штепа возглавляла город в 2010-2014 годах.