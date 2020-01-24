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В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения
Так называемое "правительство" "ДНР" повысило тарифы на электрическую энергию для населения на 30 %, сообщает ОстроВ.
Повышение в "ДНР" аргументируют тем, что надо "улучшить ситуацию на предприятиях энергетической сферы и угольной промышленности, а также для повышения зарплат сотрудникам теплоэлектростанций и других предприятий электроэнергетики".
Это делается согласно "указу" главаря "ДНР" о "госрегулировании тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению".
Отмечается, что тарифы для населения, как и раньше, будет рассчитываться в зависимости от объемов потребления.
Так, с 1 февраля, при потреблении до 150 кВт*ч в месяц цена 1 кВт*ч составит 0,8018 рубля (ранее 0,6168), при потреблении от 150 до 800 кВт*ч – 1,0904 рубля (ранее 0,8388).
Для домов (квартир), оборудованных кухонными электроплитами, при потреблении до 250 кВт*ч в месяц тариф составит 0,6162 руб./кВт*ч (ранее 0,474), при потреблении более 250 кВт*ч в месяц – 0,8377 руб./кВт*ч (ранее 0,644).
При этом тарифы для многодетных семей остаются неизменными независимо от объемов потребления, а для населения, которое проживает в сельской местности, новые тарифы, как и ранее, будут на 9,2% ниже, чем для городского населения.
Теги: тариф, электроэнергия, ДНР
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