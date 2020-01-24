В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"

24.01.2020 17:00

Сегодня мариупольцы почтили память земляков, погибших во время обстрела со стороны "ДНР" 24 января 2015 года, сообщает Depo.Донбасс.

В честь погибших провели митинг-реквием возле памятного знака. Перед митингом в местной церкви правили панихиду. Почтить память погибших пришли более сотни горожан.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, к памятному знаку возложили цветы.