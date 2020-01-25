Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе

25.01.2020 09:30

Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутове", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки), сообщает РБК-Украина.

"Эти участки выбирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также, с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем возобновление железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и различного рода гуманитарных грузов", - рассказал Бондарь.

По его словам, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое может после этого процесса оказаться в так называемой "серой зоне", нет.