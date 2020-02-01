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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля
Сегодня, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию разграничения через КПВВ пересекли 35,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 8346 человек и 1015 транспортных средств;
«Марьинка» – 7360 человек и 1250транспортних средств;
«Новотроицкое» – 6920 человек и 1327 транспортных средств;
«Гнутово» – 2634 человек и 540 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 10032 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/50;
«Марьинка» – 0/90;
«Новотроицкое» – 20/35;
«Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Алексей: «4:23. Горловка: перед полицией 8 машин»;
Алексей: «7:00. Горловка: первая протяжка аж 3 машины»;
Алексей:»7:29. Горловка: пеших до туалета. Машин до полиции»;
Антон: «8:13. Горловка в Украину 135 машин. Пеших весь навес и до него куча. Нулевой украинский: пеших тьма и 8 машин»;
Алексей: «8:53. Горловка: движение 15-20машин каждые полчаса»;
Антон: «9:13. В Донецк на майорском украинском посту 17 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Жека: «3:50. Каргил – льгота 12, общая 16»;
Geografiatuors: «6:39. Каргилл: общая чуть выше начала моста, льгота на 30% меньше»;
Антон: «На Марьинке из Украины З5-40 машин. Движется бодро»;
Geografiatuors: «8:36. Движение нормальное. После обеда должно быть пусто».
О ситуации на КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»)«Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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