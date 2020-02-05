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В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"
В "ДНР" задержали жителя Донецкой области, которому инкриминируют "шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщает так называемое "МГБ ДНР", передает ОстроВ.
Якобы, задержанный Дмитрий Парфенюк в августе 2017 года при пересечении КПП "Марьинка" "был завербован сотрудниками СБУ на компрометирующей основе".
В "МГБ" заявили, что с того времени по сентябрь 2019 года он "осуществлял доставку посылок с неизвестным содержимым на территорию "ДНР"; передавал сотрудникам СБУ сим-карты сепаратистского оператора мобильной связи "Феникс", которые якобы использовались в подготовке и осуществлении диверсионно-террористических актов.
Кроме того, Парфенюка обвиняют в том, что он передавал сотрудникам СБУ информацию по результатам наблюдения за указанными ему квартирами в оккупированном Донецке, а также собирал информацию о "воинских частях, личном составе, задействованном в патрулях на прилегающей к воинским частям территории и военнослужащих, находящихся на КПП" боевиков.
В СБУ Парфенюку, якобы, поручили устроится на работу в фейковое "правительство" самозваной "ДНР". Удалось ли курьеру, доставляющему посылки устроиться в "правительство ДНР" не сообщается.
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