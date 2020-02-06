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Архив - Донецкая область

В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"

06.02.2020 11:00
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В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"

Исполняющим обязанности председателя оккупационного "правительства" в части Донецкой области, подконтрольной террористам, стал гражданин РФ, в 2015 году бывший вице-губернатором Иркутской области, Владимир Пашков, передает Цензор.НЕТ.
Об этом в Фейсбуке написал журналист Деннис Казанский.
"Еще немного про "гражданскую войну". Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут.
Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков - гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.
Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство", - отметил он.



Теги: премьер-министр, назначение, ДНР
 
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