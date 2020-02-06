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В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов

06.02.2020 16:00
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В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов

Непогода нарушила работу муниципального электротранспорта в Донецке, сообщает пресс-служба "администрации" города.
«Основной проблемой является падение деревьев под тяжестью снега на проезжую часть, также обрывы контактных проводов и троллеев. В связи с этим на данный момент трамваи не вышли на маршруты, всего их должно было курсировать 39 единиц. Троллейбусы ходят по маршрутам №№ 2, 7, 8, 11. На линиях сейчас 21 троллейбус из 53 необходимых», – говорится в сообщении.
На данный момент коммунальные службы города и ремонтные бригады ликвидируют последствия непогоды для возобновления работы городского электротранспорта в нормальном режиме.



Теги: Донецк, трамвай, снегопад, троллейбус
 
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