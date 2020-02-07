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В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО
07.02.2020 17:00
Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - сообщил министр.
Теги: Мариуполь, Северодонецк, НАТО, стандарт, военная база
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