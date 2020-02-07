В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий

07.02.2020 14:00

Запуск вещания телеканала для временно оккупированных территорий запланирован на 1 марта этого года. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает ТСН.

"На сегодня мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этим каналом премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - отметил министр.

По его словам, в ближайшее время будет определено название телеканала, а конкурс на его руководителя уже объявлен.