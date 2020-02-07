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В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"
07.02.2020 09:00
Вчера в ОРДО под Новоазовском перевернулся автобус следовавший маршрутом Горловка-Севастополь, сообщает Telegram-канала Inside Donetsk.
В результате аварии погибли двое пассажиров, еще 22 пострадали. Как заявили в "минтрансе", рейс выполнялся легально, перевозчик лицензирован.
Теги: Новоазовск, автобус, авария, ОРДО
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