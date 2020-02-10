ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе

10.02.2020 16:00

Благотворительная организация ADRA Ukraine возобновила работу социального транспорта — бесплатных автобусов, которые будут работать для людей, живущих в «изолированных» поселках на линии разграничения, сообщает Луганский Радар.

Расписание движения автобусов и номера телефонов контактных лиц:



Маршрут с. Бердянское — с. Лебединское — г. Мариуполь и обратно.

Время ожидания пассажиров в г. Мариуполь — 4 часа.

График 5 раз в месяц. Первая неделя месяца во вторник и пятницу. Вторая, третья и четвертая неделя только в пятницу.

Отправление с. Бердянское в 7.30, остановка с. Бердянское, с. Лебединское в 8.00, сельский совет.

Тел. контактного лица в с. Бердянское: +3806730249 21

Тел. контактного лица в с. Лебединское: +380677105308



Маршрут с. Березовое — г. Марьинка — г. Красногоровка и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка — 4 часа.

График Один раз в месяц. Каждый вторник первой недели месяца в 8.00.

Отправление от клуба с. Березовое.

Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830



Маршрут с. Березовое — г. Курахово и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Курахово — 4 часа.

График Один раз в месяц. Каждый четверг второй недели месяца в 8.00.

Отправление от клуба с. Березовое.

Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830



Маршрут с. Гладосово — с. Травневое — г. Бахмут и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Бахмут — 4 часа.

График Дважды в месяц.

Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо.

Тел. контактного лица в с. Гладосово и с. Травневое: +380995183551, +380660334817.



Маршрут с. Славное — с. Новомихайловка — с. Парасковеевка — г. Марьинка — г. Красногоровка и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка- 4 часа.

График Четыре раза в месяц. Первая неделя месяца в четверг. Вторую неделю месяца в понедельник. Третья и четвертая неделя месяца во вторник.

Отправление с. Славное в 8.00, ул. Трактовая, с.Новомихайливка в 8.15, ул. Центральная (Дом культуры) с. Парасковеевка в 8.30 Заречная, 25

Тел. контактного лица в с. Новомихайловка: +380997856045



Маршрут с. Славное — с. Новомихайловка — с. Парасковеевка-г. Курахово и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Курахово — 4 часа.

График Дважды в месяц. Первая неделя месяца в пятницу. Четвертая неделя месяца в четверг.

Отправление с. Славное в 8.00, ул. Трактовая, с.Новомихайливка в 8.15, ул. Центральная (Дом культуры), с. Парасковеевка в 8.30 Заречная, 25.

Тел. контактного лица в с. Новомихайловка: +380997856045



Маршрут с. Павлополь — г. Волноваха и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Волноваха — 4 часа.

График: Трижды в месяц.

Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо.

Тел. контактного лица в с. Павлополь: +380954088206



Маршрут с. Степное — г. Марьинка — г. Красногоровка и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка — 4 часа.

График Один раз в месяц. Каждый понедельник первой недели месяца в 8.00.

Отправление от конторы агрофирмы АГРОТИС.

Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830



Маршрут с. Степное — г. Курахово и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Курахово — 4 час.

График Четыре раза в месяц. Каждая среда месяца в 8.00.

Отправление от конторы агрофирмы АГРОТИС.

Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830



Маршрут с. Чермалык — г. Волноваха и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Волноваха — 4 часа.

График Четыре раза в месяц. Каждую среду.

Отправление в 6.30, сельский совет.

Тел. контактного лица в с. Чермалык: +380974161902



Маршрут пгт. Мироновский — г. Светлодарск (городская больница) и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Светлодарск — 4 часа.

График Восемь раз в месяц. Каждый вторник и четверг месяца (начиная с 11.02.2020).

Отправление: в 7.30 от поселкового совета.

Тел. контактного лица: +380952061363.



Маршрут с. Роты — с. Воздвиженка — пгт. Луганское — г. Светлодарск (городская больница) и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Светлодарск — 4 часа.

График Восемь раз в месяц. По понедельникам и пятницам месяца.

Отправление с. Роты 6.30, с. Воздвиженка 6.40, с. Луганское 7.30.

Тел. контактного лица: +380952061363.



Маршрут с. Крымское — пгт. Новоайдар и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар — 4 часа.

График Четыре раза в месяц. Дни недели — по запросу.

Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750.



Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:

- пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);

- люди с инвалидностью (I, II группа);

- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного лечения;

- многодетные семьи;

- одинокие родители;

- семьи с низким доходом;

- семьи с разрушенными или поврежденными домами.