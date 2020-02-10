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Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе.
Донецкая область:
10.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
11.02 с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка) ул. Аносова;
12.02 с. Зайцево Бахмутского района (Жованка) ул. Мануильского, 46;
13.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
14.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
15.02-16.02. выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Луганская область
10.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
11.02 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,
12.02 г. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район,
13.02 пгт. Тошковка-1 Тошковская сельский совет Попаснянский район,
14.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
15.02-16.02 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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