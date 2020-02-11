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В зоне ООС построили модульный городок для военных
Возле линии соприкосновения на Донбассе появился модульный городок для воинов ООС, сообщает Depo.Донбасс.
"Полевая база модульного типа" - так официально называется этот городок - занимает площадь почти 5 гектаров. Теперь в нем размещаются 250 военнослужащих ВСУ.
Сообщается, что модульная база предусматривает жилую зону, состоящую из модулей рассчитанных на 6 человек.
"Также отдельно сантехническая зона, отдельно - зона для принятия пищи, которая предусматривает развертывание столовой на базе автомобильной техники. Для установки модуля необходимо до 30 минут", - рассказал начальник отдела Государственной спецслужбы транспорта Минобороны Андрей Каличак.
Стоит этот городок около 30 млн грн, из них 13 млн военные строители потратили на подготовку площадки: ограждение, освещение, связь и канализацию. Все остальное - стоимость самих модулей. Если линия фронта переместится, инженерные войска смогут за неделю перевезти эти модули и развернуть их на новом месте дислокации.
Теги: Донбасс, город, ВСУ, модуль, ООС
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