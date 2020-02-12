- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- В зоне ООС построили модульный городок для военных17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля13:00
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10:00
Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности, сообщает ІнА "Українські Новини".
"Обнародование полученной и задокументированной информации может составлять угрозу жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности, учитывая специфику территорий, где было проведено исследование", - говорится в отчете министерства.
Результаты исследования намерены использовать для разработки и усовершенствования государственных политик и стратегии коммуникации среди населения подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в сфере информационной безопасности.
Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.
Теги: секрет, опрос, ОРДЛО, результат
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО
- Раскрыты три самых главных секрета миллиардеров
- У ОРДЛО провели соцопитування щодо України
- Наев: «60% жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины»
- Секрет красоты Маши Распутиной спрятан... в мужчинах и рыбе
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- В зоне ООС построили модульный городок для военных17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО09:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля13:00
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий12:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- В России "канонизировали" Путина16:00
- Апрельскую гонку гран-при Китая отменили официально15:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В Украине вырос индекс счастья13:00
- ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности12:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- Samsung представила новые флагманы Galaxy S2009:00
- ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу08:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля
- В зоне ООС построили модульный городок для военных
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля