Последние новости раздела
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- В зоне ООС построили модульный городок для военных17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
13.02.2020 12:00
В оккупированном Донецке без тепла остались более 120 жилых домов, школы, садики и больница. Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МЧС ДНР", передает ОстроВ.
Отмечается, что котельная "Мирный" остановлена в Кировском районе из-за аварии на теплотрассе. Без тепла остались 126 многоквартирных жилых домов, семь социальных объектов, в том числе - три школы, три детских сада и больница.
При этом о ремонтных работах пока информации нет.
Теги: Донецк, авария, котельная, теплотрасса
Читайте также:
- Центральный район Донецка постигла судьба Алчевска
- Холодные муки дончан обещают прекратить к вечеру
- Центральный район Донецка остался без отопления
- Из-за аварии в донецкой котельной дети не учатся, а в квартирах греются духовками
- В Донецке четыре котельных и два поселка остались без воды
- ДТП в Донецке: "Нива" переломала кости мужчине
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- В зоне ООС построили модульный городок для военных17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО09:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Facebook удалил созданную спецслужбами РФ сеть антиукраинских аккаунтов11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Микроавтобус из Украины попал в смертельное ДТП под Псковом08:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- В России "канонизировали" Путина16:00
- Апрельскую гонку гран-при Китая отменили официально15:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В Украине вырос индекс счастья13:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО
- В зоне ООС построили модульный городок для военных
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля