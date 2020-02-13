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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек

13.02.2020 12:00
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В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек

В оккупированном Донецке без тепла остались более 120 жилых домов, школы, садики и больница. Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МЧС ДНР", передает ОстроВ.
Отмечается, что котельная "Мирный" остановлена в Кировском районе из-за аварии на теплотрассе. Без тепла остались 126 многоквартирных жилых домов, семь социальных объектов, в том числе - три школы, три детских сада и больница.
При этом о ремонтных работах пока информации нет.



Теги: Донецк, авария, котельная, теплотрасса
 
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