- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров
Волонтеры Южно-Украинской АЭС передали в подразделения Вооруженных Сил Украины 16 квадрокоптеров для разведки и контроля, сообщает информцентр АЭС.
Кроме того для военных 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отремонтировали и передали двигатель и коробку передач к автомобилю ГАЗ-66.
На приобретение 16-ти квадрокоптеров ушло 280 тыс. грн. Благотворительные взносы делали работники АТХ Южно-Украинской АЭС, фермеры из соседней Семеновки, другие неравнодушные люди и даже некоторые организации.
Вручение 14-ти квадрокоптеров происходило в районе села Пески Донецкой области. 14 подразделений Вооруженных Сил Украины получили по одному летательному аппарату. За остальными двумя разведчики 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушко приехали лично на Южно-Украинскую АЭС 11 февраля.
Теги: АЭС, беспилотник, волонтеры, ООС
- От "кикимор" до "бомбардировки" Донецка: как в зоне АТО воюют "Сестри Перемоги" (ФОТО, ВИДЕО)
- Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетике еще на месяц
- Украинские "морские котики" провели рискованную операцию под носом боевиков
- В зоне АТО погранцы засекли 6 беспилотников и тормознули 15 тонн товара
- "Китайский Google" испытал собственный автомобиль-беспилотник (ВИДЕО)
- Боевики в небе над Горловкой сбили беспилотник ОБСЕ
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру12:00
- Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Названа дата эвакуации украинцев из Уханя08:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- Укрпочта приостановила доставку в Китай16:00
- Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)15:00
- «Шахтер» запускает первый в Украине клубный телеканал14:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- В зоне ООС построили модульный городок для военных
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"