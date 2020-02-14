Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров

14.02.2020 13:00

Волонтеры Южно-Украинской АЭС передали в подразделения Вооруженных Сил Украины 16 квадрокоптеров для разведки и контроля, сообщает информцентр АЭС.

Кроме того для военных 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отремонтировали и передали двигатель и коробку передач к автомобилю ГАЗ-66.

На приобретение 16-ти квадрокоптеров ушло 280 тыс. грн. Благотворительные взносы делали работники АТХ Южно-Украинской АЭС, фермеры из соседней Семеновки, другие неравнодушные люди и даже некоторые организации.

Вручение 14-ти квадрокоптеров происходило в районе села Пески Донецкой области. 14 подразделений Вооруженных Сил Украины получили по одному летательному аппарату. За остальными двумя разведчики 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушко приехали лично на Южно-Украинскую АЭС 11 февраля.