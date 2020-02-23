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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля

23.02.2020 12:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля

Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Пропускные операции начались вовремя и осуществляются с 08.00 до 17.00».
Так, утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40;
«Марьинка» — 0/80;
«Новотроицкое» — 60/50;
«Гнутово» — 20/40.
Отмечается, что за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась.
За прошедшие сутки через КПВВ последовало почти 36,4 тысячи человек и более 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8147 человек и 923 транспортных средств;
«Марьинка» — 7773 человека и 1180 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7502 человека и 1439 транспортных средств;
«Гнутово» — 3273 человека и 703 транспортных средства;
«Станица Луганская» — 9685 человек.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
«Смайлик»: «5:44. Майорск, ж@@а».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Роман: «4:31. Каргил 5:05(мск): 40 основной, 20льготы в Украину»;
Сергей: «7:46. Каргил: машины на мосту, почти до поворота. Движение есть, но очень слабое. Льготы – треть от общей»;
Светлана: «8:39. На Каргиле обычная очередь уже на мосту, льготная –за чебуречной! Кстати, возле чебуречной пять замечательных щенков бегают! Может кому надо».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Адепт»: «5:07. На Еленовке в Украину примерно 60 машин»;
Виолетта: «5:55. Еленовка – чуть больше 100»;
Виолетта: «6:54. Еленовка – основная стоит, 120 машин»;
Виолетта: «7:16. Еленовка – движение началось»;
«Адепт»: «9:09. Еленовка: движение бодро. Перлына тоже бодро»;
Андрей: «9:10. Еленовка в Волноваху: движение бодрое. В 8:00 стал в очередь, в 9:45 выехал с проверки (очередь была 80-100 машин на 8:00)»»
Андрей: «9:13. Украинский нулевой: очередь приличная ( до флага красно-черного), постоянно движемся».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Наталия: «6:53. Октябрь на Мариуполь: 15 льготы, основная от камышей»;
Станислав: «8:33. Пищевик из Мариуполя – до 20 авто»;
Станислав: «9:22. На нулевом на Октябре на Донецк около 15 авто».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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