Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт

24.02.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт

Гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса, оформлено и выдано более 950 тысяч биометрических паспортов Украины для выезда за границу. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМС), передает DW.
По данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.




Теги: Украина, загранпаспорт, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх