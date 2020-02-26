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Архив - Донецкая область

Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе

26.02.2020 14:00
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Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе

Кабинет Министров Украины утвердил выплату социальной стипендии для студентов, которые живут на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, сообщает Телеканал новостей «24».
Об этом рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
"Студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию.
Ее размер составляет:

  • для студентов учреждений профессионального предвысшего образования - 890 гривен;
  • для студентов высших учебных заведений - 1180 гривен;
  • для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен", - написал он.


Теги: Донбасс, студенты, стипендия
 
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