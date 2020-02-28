"ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"

28.02.2020 12:00

С 6 февраля в "ДНР" возникли проблемы с функционированием сервисов оплаты услуг поставщикам, осуществляемым через платежную систему «Спрут». В связи с этим, сегодня, 28 февраля, в Донецке состоялся брифинг "председателя" "Центрального Республиканского Банка" Андрея Петренко, сообщают местные СМИ.

«Начиная с 6 февраля наблюдались проблемы в функционировании сервисов платежной системы «Спрут» в части оплаты услуг поставщикам. 18 февраля система «Спрут» была полностью отключена оператором данной платежной системы – ООО «ФК «Рост», отказавшимся от исполнения Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики и вопреки требованиям Центрального Республиканского Банка об обеспечении бесперебойной работы данной платежной системы всеми участниками данной платежной системы. Несмотря на то, что необоснованные действия со стороны должностных лиц ООО «ФК «РОСТ» повлекли за собой нарушение в работе целого ряда сервисов Центрального Республиканского Банка, ГП «Почта Донбасса», других участников платежной системы «Спрут» и более 100 поставщиков услуг населению, чьи услуги оплачивались через данный сервис, ЦРБ используют все доступные ресурсы для минимизации неудобств, которые испытывают жители Республики в связи с прекращением функционирования платежной системы «Спрут»», — пояснил Петренко.

Он также отметил, что в настоящее время специалисты "ЦРБ" в усиленном режиме занимаются вопросом организации сервисов оплаты услуг жителями "республики" с использованием действующих и новых дополнительных программно-аппаратных комплексов банка.