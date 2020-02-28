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Архив - Донецкая область

В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею

28.02.2020 14:00
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В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею

Оккупационные власти "ДНР" анонсировали запуск автобусного маршрута из Донецка в город Майкоп Республики Адыгея (РФ), сообщает Depo.Донбасс.
"С 1 марта планируется запустить новый международный автобусный маршрут "Донецк АВ "Южный" (ДНР) - Майкоп АВ (РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусы из Донецка будут следовать через города Таганрог, Ростов-на-Дону, Краснодар и Белореченск. Общее время пути - 15 часов 40 минут. Ежедневные рейсы будут отправляться из Донецка в 21:00 и из Майкопа в 05:30.



Теги: Россия, Донецк, автобус
 
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