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С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
29.02.2020 10:00
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 марта переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
"Сообщаем, что, согласно распоряжению командующего Объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе Операции объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.
Теги: Донбасс, работа, весна, режим, КПВВ
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