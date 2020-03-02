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В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут

02.03.2020 11:00
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В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей г. Донецка, со 2 марта 2020 года организована работа автобусов в режиме маршрутного такси по городскому маршруту общего пользования № 19 ДС «Центр» – ул. Университетская – пр. Таманский – ул. Молодых Шахтёров – пр. Киевский – ДС «Червоногвардейская», сообщает сайт ТОП новости Донецка.
Первые отправления: от ДС «Червоногвардейская» в 05.30, от ДС «Центр» в 05.36.
Последние отправления: от ДС «Червоногвардейская» в 19.30, от ДС «Центр» в 20.06.
Предусмотрены следующие интервалы движения автобусов по маршруту:
- в утренние и вечерние часы пик – 6 минут;
- в межпиковое время – 12 минут.
График отправления, предусмотренный для предоставления услуг по перевозке льготных категорий граждан:
- от ДС «Червоногвардейская» в 6.42, 9.12, 14.12, 16.42, 19.12;
- от ДС «Центр» в 8.00, 10.30, 15.30, 18.00.



Теги: Донецк, Макеевка, автобус
 
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