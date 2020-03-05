На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

05.03.2020 15:00

Жительницу Краматорска госпитализировали в одну из больниц Константиновки с подозрением на коронавирус Covid-19, - сообщает «Дружковка на ладонях».

«В Департаменте здравоохранения сообщили, что у женщины симптомы ОРВИ. В связи с эпидобстановкой в стране, всех подозрительных пациентов отправляют в больницы, которые подготовлены для приема больных коронавирусом», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, больная прилетела из Таиланда, где отдыхала. На данный момент ее анализы отправлены в Киев для уточнения диагноза. Медики отмечают, что у пациентки на 90% обычная «респираторка» и она уже пошла на поправку, однако врачи приняли решение перестраховаться и отправить ее в специализированное учреждение.