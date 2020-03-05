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На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус
05.03.2020 15:00
Жительницу Краматорска госпитализировали в одну из больниц Константиновки с подозрением на коронавирус Covid-19, - сообщает «Дружковка на ладонях».
«В Департаменте здравоохранения сообщили, что у женщины симптомы ОРВИ. В связи с эпидобстановкой в стране, всех подозрительных пациентов отправляют в больницы, которые подготовлены для приема больных коронавирусом», - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, больная прилетела из Таиланда, где отдыхала. На данный момент ее анализы отправлены в Киев для уточнения диагноза. Медики отмечают, что у пациентки на 90% обычная «респираторка» и она уже пошла на поправку, однако врачи приняли решение перестраховаться и отправить ее в специализированное учреждение.
Теги: Донбасс, вирус, COVID-19
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