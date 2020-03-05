Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта

05.03.2020 11:00

Сегодня, 5 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7975 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6715 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6430 человек и 1170 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2700 человек и 580 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10390 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;

КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Евгений: «5:21. Горловка. Перед полицией машин 20».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Николай: «7:50. Каргилл. 85 общая, 55 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «6:11. Еленовка – общей около 70 в Мариуполь».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Мария: «8:49. Гнутово. В сторону Украины 10 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.