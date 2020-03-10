В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом

10.03.2020 13:00

На оккупированной части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, через Россию прибывшая из Китая. Об этом говорится в сообщении так называемого "министерства здравоохранения ДНР", передает ОстолВ.

"При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" (Ростовская область Россия) 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза. На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", - говорится в сообщении.