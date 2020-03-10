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В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН17
10.03.2020 09:00
В судебном комплексе "Схипхол" в Амстердаме (Нидерланды) прошло первое судебное заседание в Окружном суде Гааги по делу МН17, информирует Цензор.НЕТ.
На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.
В частности, на заседании выступила адвокат одного из обвиняемых по делу - подполковника спецназа ГРУ РФ Олега Пулатова. Она заявила, что ее подзащитный не признает причастности к крушению самолета.
В деле фигурируют также двое россиян Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Ни их самих, ни их представителей на заседании 9 марта не было.
Теги: Донбасс, суд, Гаага, заседание, рейс МН17
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