В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП

11.03.2020 16:00

В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, сообщает сайт novosti.dn.ua.

В результате ДТП погибли четыре человека, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулем и допустил столкновение с попутно движущейся грузовой машиной.

По данным Telegram-канала «Трэш ДНР», владелец «Опель-Вивара» с украинскими номерами АН7209КН проживал в Харцызске.