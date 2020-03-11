Главная / Новости / Донецкая область / В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП
Последние новости раздела
- В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП16:00
- В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта11:00
- За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены10:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
- В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН1709:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП
11.03.2020 16:00
В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, сообщает сайт novosti.dn.ua.
В результате ДТП погибли четыре человека, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулем и допустил столкновение с попутно движущейся грузовой машиной.
По данным Telegram-канала «Трэш ДНР», владелец «Опель-Вивара» с украинскими номерами АН7209КН проживал в Харцызске.
Теги: смерть, микроавтобус, ДТП, Ростовская область, ОРДО
Читайте также:
- В Мариуполе задержали автоубийцу, который скрывался более 4 лет
- В Москве внедорожник насмерть сбил женщину с коляской
- В Индии попал в ДТП автобус с туристами: шестеро пострадавших
- На Закарпатье перевернулся микроавтобус: восемь пострадавших
- Ученые просчитали дозу алкоголя... для пешеходов
- В Донецкой области подросток погиб, упав с багажника "копейки"
- В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП16:00
- В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта11:00
- За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены10:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
- В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН1709:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
- В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП16:00
- Google рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома15:00
- Группа "Время и Стекло" объявила о распаде (ВИДЕО)14:00
- Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин13:30
- В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов13:00
- Пасха-2020: когда и сколько будут праздновать украинцы12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта11:00
- За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены10:00
- Зрителей футбольного матча Польша - Украина попросили сдать билеты09:00
- Первый случай коронавируса обнаружили в Турции08:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта
- Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса
- Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов
- В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов
- Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса