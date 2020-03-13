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Архив - Донецкая область

В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке

13.03.2020 15:00
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В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке

Заявления украинской стороны о распространении в Горловке пневмонии, вызванной коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом сегодня заявили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции "ДНР".
«Информация, озвученная (министром внутренних дел Украины Арсеном) Аваковым по ситуации в Горловке, не соответствует действительности. По состоянию на 10.00 13 марта 2020 общее состояние пациента, госпитализированного с подозрением на COVID-19, удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Пациент находится под наблюдением. Других пациентов, подозрительных на COVID-19, на данный момент в Республике нет», — процитировали сообщение штаба в пресс-службе "Минздрава".



Теги: Донбасс, Горловка, опровержение, заражение, COVID-19
 
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