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В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Режим повышенной готовности введен в "ДНР" в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в указе №57 "главы республики", передают местные СМИ.
В указе предписывается "министерству здравоохранения" и "Управлению Народной милиции" обеспечить круглосуточное дежурство на "госгранице" и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления жителей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза.
Жителям, прибывшим в "республику" из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, в случае появления респираторных симптомов необходимо вызвать врача на дом и соблюдать требования медиков по самоизоляции.
Отдельный пункт обязывает приехавших из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия в "ДНР". При данном режиме предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах.
Кроме того, запрещается въезд жителей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами из Украины, если они не имеют регистрации в "республике".
Согласно указу республиканские работодатели должны организовать контроль за температурой тела сотрудников, и в случае превышения нормы «оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому».
В образовательных учреждениях также предписывается отстранять от работы и учебы участников образовательного процесса в случае повышения температуры тела с помещением в изолятор больницы для диагностирования, также вводится запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более тысячи.
Теги: указ, готовность, режим, ДНР, COVID-19
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