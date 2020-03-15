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Штаб ООС разъяснил порядок проезда через КПВВ с 16 марта по 3 апреля
На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил в рамках карантина из-за пандемии коронавируса вводятся дополнительные временные ограничения по пересечению линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.
Так, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса с 00:00 16 марта 2020 года до 3 апреля 2020-го вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
«С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений», — подчеркнули в штабе.
При этом внимание украинцев обращают на то, что прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территорию, через линию разграничения на временно оккупированные территории. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений.
Штаб просит учесть данную информацию при планировании своих поездок.
Теги: Донбасс, карантин, ограничение, КПВВ
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