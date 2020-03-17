"ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен

17.03.2020 08:00

В "ДНР" в Горловке на карантине находилась женщина, которая прибыла из Китая. Как сообщают подконтрольные "ДНР" сайты, подозрения на COVID-19 у госпитализированной не подтвердились, передает Depo.Донбасс.

"У единственной в "ДНР" подозреваемой на коронавирус женщины, которая прибыла из Китая и находится в Горловке, - тест на коронавирус отрицательный", - сказано в сообщении.