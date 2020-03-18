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Архив - Донецкая область

"Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса

18.03.2020 13:30
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"Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса

"Министерство здравоохранения" "ДНР" открыло круглосуточную "горячую линию" с целью противодействия возможному распространению COVID-19 в "республике", сообщают местные СМИ.
В "министерстве" настоятельно рекомендовали жителям при возникновении первых признаков коронавирусной инфекции срочно обратиться по номерам: (062) 303-27-72, для звонков с телефонов оператора "Феникс" — 277. "Вам будет дана консультация и подробные инструкции касательно дальнейших действий", – заключили в "минздраве".



Теги: горячая линия, ДНР, COVID-19
 
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