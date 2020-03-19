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"ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе
19.03.2020 09:00
"ДНР" объявила о полном закрытии линии разграничения с Украиной. Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин, сообщает СТРАНА.ua.
Он отметил, что "ДНР" в одностороннем порядке полностью закрывает все блокпосты с Украиной. То есть ни выехать из "республики", ни въехать туда возможности не будет.
Меры будут касаться всех граждан, независимо от того, какой у них паспорт или прописка.
Ограничения вступают в силу с 00:00 часов 21 марта 2020 года. До какого числа - не уточняется.
Теги: Донбасс, закрытие, ДНР, КПВВ
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