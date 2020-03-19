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Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва
19.03.2020 15:00
Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва, передает Радіо Свобода.
"Вчера, позавчера и сегодня выдадут службам, которые общаются с людьми: полиция, погранслужба, военные, социальные службы, врачи. На сейчас медицинские работники имеют средства индивидуальной защиты. К сожалению в случае интенсивного использования, мы сможем продержаться от 7 до 10 суток", - отметил Колесник.
Теги: маска, COVID-19, резерв
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