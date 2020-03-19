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Архив - Донецкая область

Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва

19.03.2020 15:00
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Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва, передает Радіо Свобода.
"Вчера, позавчера и сегодня выдадут службам, которые общаются с людьми: полиция, погранслужба, военные, социальные службы, врачи. На сейчас медицинские работники имеют средства индивидуальной защиты. К сожалению в случае интенсивного использования, мы сможем продержаться от 7 до 10 суток", - отметил Колесник.



Теги: маска, COVID-19, резерв
 
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