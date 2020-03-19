Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области

19.03.2020 08:00

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в Facebook, передает РБК-Украина.

Отмечается, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

"Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением", - сообщил Кириленко.