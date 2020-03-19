Последние новости раздела
- Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области08:00
- "Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса13:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта10:00
- Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта12:00
- В "ДНР" обесценилась гривна11:00
- "ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта10:00
- Штаб ООС разъяснил порядок проезда через КПВВ с 16 марта по 3 апреля17:00
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса15:00
Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области
19.03.2020 08:00
Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в Facebook, передает РБК-Украина.
Отмечается, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.
"Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением", - сообщил Кириленко.
Теги: Донбасс, Мариуполь, COVID-19
Читайте также:
- Грабители били хозяина дома сковородой, чтобы украсть одну куртку
- В Мариуполе мощно охраняли футбол, но местной команде это не помогло
- Ветеринара уволили за взятки и пустые бланки
- Герои труда: Мариуполь. Бригадир из "Азовстальстроя" побил рекорд Бодашевского
- Металлургические гиганты Мариуполя превращают Азовское море в таблицу Менделеева
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем
- Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области08:00
- "Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса13:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта10:00
- Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта12:00
- В "ДНР" обесценилась гривна11:00
- "ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта10:00
- Штаб ООС разъяснил порядок проезда через КПВВ с 16 марта по 3 апреля17:00
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса15:00
- Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области08:00
- Названа самая неблагоприятная для коронавируса группа крови17:00
- Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса16:00
- Коронавирус подтвержден у депутата Верховной Рады15:00
- Россия закрыла границу для иностранцев14:00
- "Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса13:30
- В Украине отменили все футбольные соревнования13:00
- ПриватБанк прекратил наличный обмен валют12:00
- АТБ ввела ограничения на продажу товаров11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта10:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- В "ДНР" обесценилась гривна
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта
- Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта
- В Италии нашли лекарство от коронавируса
- "ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен
- С 17 марта в Киеве вводят тотальный карантин
- Рада приняла закон о противодействии коронавирусу
- В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса