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Архив - Донецкая область

Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области

19.03.2020 08:00
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Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в Facebook, передает РБК-Украина.
Отмечается, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.
"Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением", - сообщил Кириленко.



Теги: Донбасс, Мариуполь, COVID-19
 
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