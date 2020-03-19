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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 марта

19.03.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 марта

Все КПВВ на линии разграничения работают в режиме ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что в рамках дорожных коридоров 18 марта интенсивность пересечения линии разграничения оставалась на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ проследовали 3,3 тыс. человек и 300 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 1045 человек и 90 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 705 человек и 95 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 750 человек и 90 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 110 человек и 25 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 700 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 5 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 0/0;
КПВВ «Марьинка» – 0/5;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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