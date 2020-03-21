В "ДНР" получили российские тесты на коронавирус (ВИДЕО)

21.03.2020 11:00

Телеканалами "ДНР" были показаны сюжеты о наличии тестов в лаборатории особо опасных инфекций в Донецке. При этом не озвучивают имеющееся количество этих тест-систем, сообщает Depo.Донбасс.

В YouTube появились видео, которые выпустили "Оплот" и "Первый республиканский". Еще ролик опубликовало "министерство информации ДНР". При этом сюжеты были сделаны из одного видео, но смонтированы по-разному.

О том, что эти тест-системы доставили из России, упоминается только в видео "Оплот ТВ", об этом сказала "заведующая лабораторией" Людмила Акимова.