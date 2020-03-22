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Архив - Донецкая область

В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации

22.03.2020 12:00
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В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации в субботу приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Телеграф.
Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, с учетом этого рекомендуется районным администрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад назначить руководителя работ по ликвидации последствий ЧС; обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом, с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.
С 23 марта в области будет временно запрещена работа рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (при отдельном решении местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления).



Теги: чрезвычайная ситуация, Донецкая ОГА, COVID-19
 
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