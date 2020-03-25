Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"ДНР" объявила в розыск Порошенко

25.03.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ДНР" объявила в розыск Порошенко

Так называемая генеральная прокуратура группировки «ДНР» возбудила «уголовное дело» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров боевиков Арсена Павлова с позывным «Моторола». Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры», информирует сайт novosti.dn.ua.
По их версии, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск, ему «избрана мера пресечения» в виде содержания под стражей.
Уточняется, что «уголовное дело» было возбуждено в феврале 2020 года по части 4 статьи 230 «уголовнго кодекса ДНР» (организация террористической деятельности).
Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, добавили в «ДНР».



Теги: розыск, ДНР, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх