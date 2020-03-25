"ДНР" объявила в розыск Порошенко

25.03.2020 17:00

Так называемая генеральная прокуратура группировки «ДНР» возбудила «уголовное дело» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров боевиков Арсена Павлова с позывным «Моторола». Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры», информирует сайт novosti.dn.ua.

По их версии, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск, ему «избрана мера пресечения» в виде содержания под стражей.

Уточняется, что «уголовное дело» было возбуждено в феврале 2020 года по части 4 статьи 230 «уголовнго кодекса ДНР» (организация террористической деятельности).

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, добавили в «ДНР».