Донецкая фильтровальная станция останавливает работу

25.03.2020 14:00

Донецкая фильтровальная станция предупредила об остановке работы с 25 марта. Как сообщает компания "Вода Донбасса", станция будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников, передает Depo.Донбасс.

Полностью подача воды будет прекращена в город Авдеевку, пгт Верхнеторецкое, село Васильевка.

Подача воды в город Донецк будет сокращена на 30% (Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов).