В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус

25.03.2020 08:00

В больницы "ДНР" доставлены более 70 человек с подозрением на коронавирус. При этом в "республике" пока нет официально зафиксированных случаев COVID-19. Об этом сообщила на брифинге "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко, передает СТРАНА.ua.

"На сегодня в "ДНР" нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением в учреждениях здравоохранения находится 71 человек, из них четверо детей… У половины из них уже был взяты тесты и мы получили отрицательный результат", - отметила Долгошапко.

По ее словам, еще 247 человек находятся на самоизоляции на дому.