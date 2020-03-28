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В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области
С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется некоторых категорий граждан. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.
Также ограничено перемещение людей, которые зарегистрированы и проживают в Луганской и Донецкой областях, на территории Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуется без веских причин не покидать районы постоянного проживания.
Пересечение границы областей разрешено:
- лицам, которые являются перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;
- лицам, которые являются представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном авто;
- лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;
- медицинским работникам, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки вируса COVID-19;
- работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;
- представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;
- представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, которые осуществляют обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;
- лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб, включенных в состав ООС.
Исключения будут предприниматься лишь в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельствах при наличии соответствующих документов.
Теги: запрет, граница, ООС
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